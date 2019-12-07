2019/12/07 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قالت منظمة العفو الدولية، السبت 7 كانون الأول 2019، ان استهداف المتظاهرين أمس الجمعة وسط العاصمة ب...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العفو الدولية: هجوم امس الجمعة على المتظاهرين واحد من اكثر الهجمات ’’دموية’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العفو الدولية: هجوم امس الجمعة على المتظاهرين واحد من اكثر الهجمات ’’دموية’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).