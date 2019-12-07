اليونايتد يجهز على أمل السيتي في اللحاق بليفربول ويطيح به على ارضه

2019/12/07 | 22:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أضعف مانشستر يونايتد آمال مانشستر سيتي في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه عليه 2-1 مساء السبت على ملعب الاتحاد"، في قمة مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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