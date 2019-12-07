2019/12/07 | 22:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة اقليم كردستان: قلقون من استمرار أعمال العنف في بغداد والمحافظات الأخرى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/07 | 22:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة اقليم كردستان: قلقون من استمرار أعمال العنف في بغداد والمحافظات الأخرى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة اقليم كردستان: قلقون من استمرار أعمال العنف في بغداد والمحافظات الأخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).