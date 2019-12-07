بالوثيقة.. توجيهات جديدة للحشد بشان التظاهرات

2019/12/07 | 22:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

حصلت وكالة "العهد نيوز"، على وثيقة صادرة من قيادة الحشد الشعبي تتضمن توجيهات بشأن التواجد في ساحات التظاهر".

الوثيقة..

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