2019/12/07 | 22:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، اعتقال عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في منطقة الحرية شمالي بغداد.

وذكر إعلام وزارة الداخلية في بيان تلقت "العهد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال عصابة تتاجر بالمواد المخدرة شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال عصابة تتاجر بالمواد المخدرة شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).