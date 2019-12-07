إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة

2019/12/07 | 22:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم السبت، في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، عقب رصد إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له "تم تفعيل التنبيه في منطقة غلاف غزة، وفي مدينة سديروت"، مضيفا أن "التفاصيل قيد المراجعة".

وأفادت القناة "13" الإسرائيلية بأن "منظومة القبة الحديدية اعترضت قذيفة دون وقوع إصابات أو أضرار".

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