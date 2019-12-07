الداخلية تعتقل عصابة بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات في بغداد

2019/12/07 | 22:46 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، اعتقال عصابة بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الغد برس"، إن "مديرية مكافحة اجرام بغداد/مكتب الحرية ألقى القبض على عصابة لقيامهم بالمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة في منطقة الحرية وبعد التحقيق مع افرادها اعترفوا بالمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة وضبط بحوزتهم ادوات تعاطي مادة الكرستال ورمانة يدوية مع صور عسكرية برتبة نقيب لاحد افراد العصابة وختم برتبة ملازم اول مع ورقة تهديد لاحد الاشخاص بداخله اطلاقة نارية".

واضافت: "تم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة ٢٨ مخدرات واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية كافة".

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