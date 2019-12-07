2019/12/07 | 22:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اثار استخدام أجهزة العد والفرز الالكترونية، في الانتخابات البرلمانية العام الماضي، موجة من الانتقادات والتشكيك، لما رافق عملها من تلكؤ، وهو ما سيلقي بظلاله على ما يشاع عن العودة الى استخدامها في الانتخابات المقبلة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجريب أجهزة عد وفرز مجربة.. إعادة تدوير للفشل وتمهيد للمزيد من التزوير – فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجريب أجهزة عد وفرز مجربة.. إعادة تدوير للفشل وتمهيد للمزيد من التزوير – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).