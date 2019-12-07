2019/12/07 | 22:47 - المصدر: الغد برس

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بعد الانباء التي نسبت له… العيساوي ينفي اتهامه لسرايا السلام بافت

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بعد الانباء التي نسبت له… العيساوي ينفي اتهامه لسرايا السلام بافتعال حادثتي السنك والحنانة

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