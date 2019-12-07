2019/12/07 | 22:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئاسة الاقليم تدعو الجهات المسؤولة للعثور على منفذي جريمة السنك

اخبار مباشرة

رئاسة الاقليم تدعو الجهات المسؤولة للعثور على منفذي جريمة السنك والخلاني والتعامل معهم قانونيا

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الاقليم تدعو الجهات المسؤولة للعثور على منفذي جريمة السنك والخلاني والتعامل معهم قانونيا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الاقليم تدعو الجهات المسؤولة للعثور على منفذي جريمة السنك والخلاني والتعامل معهم قانونيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).