بلال سمير الصدّر - مسرح اللامعقول:في انتظار غودو صموئيل بيكيت نموذجا

2019/12/07 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بلال_سمير_الصدّر جملة على لسان استرجون في المسرحية:نجد دائما شيئا يا ديدي لنوحي لأنفسنا بأننا نعيش...ألا ترىتتحرك الأحداث (بمنطقية) حيث تحمل صفة بنيوية تتابعية لما سيسمى لاحقا بالحرب العالمية الثانية،وبما أن هذا المنطق التراكمي يفتقد ألى منطق يبرره،فمن الصعب جدا قبوله أو اضفاء شرعية على تحركه المنطقي إذا أخضعناه للصفة الجمالية والاخلاق البشرية التي ينادى بها منذ ملايين السنين وقبل ظهور الديانات اصلا.فه......

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