2019/12/07 | 22:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة : لا نصادق على اي عقود لاسلحة خاصة بإقليم كردستان من دون موافقة الحكومة الاتحادية

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