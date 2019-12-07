2019/12/07 | 22:53 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مصادر طبية عراقية السبت ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي شنه الجمعة مسلحون "مجهولون" على المتظاهرين وسط بغداد، إلى 17 قتيلا قضى بعضهم في مستشفيات العاصمة العراقية متأثرين بجروحهم.



وكان المتظاهرون قد أعربوا عن قلقهم من تداعيات خروج مظاهرات لفصائل مؤيدة لإيران الخميس في ساحة التحرير، تخللها أعمال عنف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه مجهولون على متظاهرين ببغداد إلى 17 قتيلا) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه مجهولون على متظاهرين ببغداد إلى 17 قتيلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).