رئاسة كردستان تصدر بياناً بشأن احداث السنك والخلاني ببغداد

2019/12/07 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ كردستان

اصدرت رئاسة اقليم كردستان، السبت، بيانا بشأن الاحداث التي شهدتها مناطق جسر السنك والخلاني، في العاصمة بغداد.

وذكرت الرئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أننا "ننظر بقلق بالغ إلى استمرار الأحداث وأعمال العنف في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى"، مبينة إن "عمليات القتل التي استهدفت المتظاهرين المدنيين في جسر السنك وساحة الخلاني ببغداد، تمثل جرائم غير مبررة والمجرمون مهما كانوا ومن اي طرف كانوا، فأن على المؤسسات والجهات المسؤولة في العراق أن تعثر عليهم وتتعامل معهم وفقاً للقانون".

واضافت: "نحن إذ نتقدم بتعازينا القلبية العميقة لذوي الضحايا ونشاركهم أحزانهم ونرجو الشفاء العاجل للجرحى، نشدد على أن التظاهرات السلمية حق دستوري مشروع ومكفول، وأن من غير المقبول بكل الصور أن يمارس تلك التجاوزات والعنف المفرط ضد المتظاهرين وأن يتم استهدافهم باعتداءات وهجمات من هذا النوع".

وتابعت: إن "من واجب جميع الأطراف التعامل بروح وطنية مسؤولة مع الوضع لكي لا يخرج عن السيطرة ولا تقع تطورات أكثر خطورة، ولا يراق المزيد من الدماء، وأن يتصرف الجميع ضمن إطار القانون".

بغداد اليوم- بغداد

قالت منظمة العفو الدولية، السبت 7 كانون الأول 2019، ان استهداف المتظاهرين أمس الجمعة وسط العاصمة بغداد، بانها واحدة من اكثر الهجمات دموية.

وأضافت المنظمة في بيان، "أنها جمعت شهادات تفصيلية لشهود عيان عن (الهجوم المنسق)،

بغداد اليوم- بغداد

قال الخبير في الشأن السياسي العراقي، اثير ادريس، السبت، ان القائمة المغلقة ضمن النظام الانتخابي الذي اتبعته مفوضية الانتخابات خلال الفترة السابقة ’’جريمة ’’ ارتكبت بحق العراقيين.

وقال ادريس خلال استضاف

بغداد اليوم-بغداد

رأت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السبت (07 كانون الأول، 2019) استهداف المتظاهرين بساحة الخلاني والسنك يرقى الى مستوى ’’الجرائم الارهابية’’.

وذكرت المفوضية في بيان، أن "استهداف المتظاهرين الس

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