اجتماع أمني في كربلاء يبحث تكثيف الجهود لحماية المحافظة والمتظاهرين

2019/12/07 | 23:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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عقد محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي اجتماعاً أمنياً بحضور قائد شرطة كربلاء المقدسة وقيادة عمليات الفرات الاوسط ومدراء الاجهزة الامنية في المحافظة .

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