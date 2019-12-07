شبكة الإعلام العراقي تعزي باستشهاد الزميل أحمد مهنا

2019/12/07 | 23:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت شبكة الاعلام العراقي، اليوم السبت، مديرية إعلام الحشد الشعبي باستشهاد الزميل المصور احمد مهنا.

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