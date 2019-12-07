بالفيديو: وصية المصور أحمد المهنا الذي استشهد أمس بالسنك

2019/12/07 | 23:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء في وصية الشهيد المصور أحمد المهنا الذي استشهد ليلة أمس في أحداث السنك، "لاتتركوا السيد السيستاني و العلماء و الفقهاء"....

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