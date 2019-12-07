نواب: تواطؤ أمني وصمت حكومي هدفهما تصفية المتظاهرين وراء مجزرة الخلاني

2019/12/07 | 23:04 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدوا ان حكومة تصريف الأعمال لم تترك للشعب سببا للثقة بها وبشخوصها ادانات دولية تصف الحدث بانه جرائم قتل مرعبة ومروعة في هجوم مميت بغداد – الصباح الجديد: دعت لجنة حقوق الانسان النيابية امس إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث مجزرة السنك وساحة الخلاني التي حدثت ليل امس الأول الجمعة والتي تسببت بعشرات من ...

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