سائرون تطالب باستئناس اراء نقابات مهنيّة في اختيار رئيس الحكومة وتحذر من “مرشح التسوية”

2019/12/07 | 23:04 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لكي لا تتكرر تجربة عبد المهدي بغداد – وعد الشمري: دعت قائمة سائرون، أمس السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح إلى اخذ رأي ثلاث نقابات مهنيّة في اختيار رئيس مجلس الوزراء، مشددة على الابتعاد عن فكرة “مرشح التسوية”، محذرة من تكرار التجربة السابقة، مشددة على أنها ستمارس دورها في الرقابة على عملية التكليف من خلال تواجدها ...

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