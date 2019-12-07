2019/12/07 | 23:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت منظمة العفو الدولي يوم السبت ان ما لا يقل عن 20 محتجا قتل واصيب 130 اخرين بجروح بالهجوم الذي استهدفهم في منطقة السنك وسط العاصمة بغداد.

وقالت المنظمة في بيان اليوم انها "حصلت على إفادات مفصلة من شهود العيان عن الهجوم المنسق الذي نفذه مسلحون مجهولون في بغداد الليلة الماضية، والذي أودى بحياة 20 شخصاً على الأقل وجرح أكثر من 130 آخرين"

واضاف ان الإفادات التي حصلنا عليها لا تترك مجالًا للشك بأن هذا الهجوم كان منسقًا بشكل واضح، ما يطرح تساؤلات جدية حول كيفية تمكن المسلحين المدججين بالسلاح في موكب من المركبات من المرور عبر نقاط التفتيش في بغداد وتنفيذ مثل هذا الهجوم الدموي بحق المتظاهرين.

وتابع المنظمة ان الهجمات التي وقعت الليلة الماضية في بغداد تعد واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ بداية الاحتجاجات، وتأتي في إطار حملة التخويف المستمرة ضد المتظاهرين.



يتوجب على السلطات العراقية التحقيق بشكل عاجل في تلك الهجمات وتقديم الجناة إلى العدالة وضمان حماية المحتجين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة دولية تعلن مقتل واصابة 150 محتجا في "مجزرة السنك" ببغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة دولية تعلن مقتل واصابة 150 محتجا في "مجزرة السنك" ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).