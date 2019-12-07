صحيفة بريطانية تحذر: شبكة اسرائيلية مكونة من 21 حساب على الفيسبوك تبث الكراهية

2019/12/07 | 23:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

كشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم السبت، أن "مجموعة إسرائيلية سرية استخدمت شبكة من 21 صفحة على "فيسبوك" ناطقة بالإنجليزية، لنشر أخبار

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