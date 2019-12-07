الرئيس الاسبق لمفوضية الانتخابات يدعو لإلغاء انتخابات الخارج

2019/12/07 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ متابعة

دعا الرئيس الاسبق لمفوضية الانتخابات، عادل اللامي، السبت، الى إلغاء الانتخابات التي تجري للمقيمي...





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