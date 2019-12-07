مقرب من الصدر يعلق على آخر قرار للفياض بأبيات شعرية وينعته بالظالم للحشد الشعبي

2019/12/07 | 23:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، على القرار الأخير لرئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض المتعلق بقرارات منع الحشد من دخول ساحات التظاهرات.ونشر حساب صالح العراقي في منصة “تويتر” ابياتاً شعرية وصف فيها الفياض بالظالم لبعض جنود الحشد الشعبي”.شطحةلا خيرَ في حشدٍ أنت قائدهُفالحشد حشدُ الشعب […]

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