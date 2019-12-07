اليونايتد يعبر السيتي ويبعده عن صراع اللقب

2019/12/07 | 23:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضعف مانشستر يونايتد آمال غريمه مانشستر سيتي، في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه عليه (2-1) مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد"، في قمة الجولة الـ16.

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