إيران.. جندي يقتل ثلاثة من رجال الشرطة جنوب البلاد

2019/12/07 | 23:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق قَتَلَ #جندي في الجيش الإيراني، اليوم السبت، ثلاثة من رجال #الشرطة بعد عملية إطلاق النار بشكل مباشر عليهم، دون معرفة الدافع وراء هذا الهجوم.وأفادت وكالة “فارس” […]

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