رئاسة كوردستان تندد بـ

2019/12/07 | 23:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت رئاسة الإقليم بملاحقة المجرمين - صورة: شعار رئاسة اقليم كوردستان

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