الحشد يحبط محاولة إرهابية لاستهداف القطعات الأمنية شمال شرق ديالى

2019/12/07 | 23:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} ثرت قوات اللواء الرابع في الحشد الشعبي، السبت، على تسع مضافات لتنظيم داعش الإرهابي في جبال حمرين شمال شرق ديالى، فيما احبطت محاولة إرهابية لاستهداف القطعات الأمنية.

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