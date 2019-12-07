ناشط مدني: الحكومة تطبع سيناريو هجوم السنك وتصدره للشارع.. ويكشف المنفذين

2019/12/07 | 23:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عد الناشط المدني، حسين النجار، هجوم السنك وسط بغداد "سيناريو" تطبعه الحكومة وتصدره الى الشارع العراقي، فيما كشف منفذي الهجوم الذي راح ضحيته عشرات الشهداء والمصابين من المتظاهرين امس الجمعة.

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