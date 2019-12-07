بينها ميسي ورونالدو... محافظ نينوى يحذف قائمة تعيينات بأسماء وهمية

2019/12/07 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

اعلن مجلس محافظة نينوى، اليوم السبت، بحذف اسماء وهمية فيما يخص التعيينات على تربية المحافظة.

وقال المحافظ نجم الجبوري في بيان، حصلت عليه

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