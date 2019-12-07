الانبار.. اعتقال مطلوب وفق المادة 4 ارهاب بحملة دهم وتفتيش في الرمادي

2019/12/07 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الانبار

افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم السبت، بان "القوات الامنية تمكنت من اعتقال مطلوب وفق المادة 4/ ارهاب بحملة

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