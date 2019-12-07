2019/12/07 | 23:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مراسل الغد برس، اليوم السبت، بحدوث حالات اختناق نتيجة رمي حي وغاز مسيل للدموع قرب ساحة الوثبة.

وقال مراسلنا "يوجد رمي برصاص حي بشكل متقطع وغاز مسيل للدموع سبب باختناق عدد من المتظاهرين في ساحة الوثبة".

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