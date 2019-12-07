مصدر في محافظة المثنى ينفي تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد

2019/12/07 | 23:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى مصدر في محافظة المثنى، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "ديوان المحافظة لم يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد في السماوة".

وكانت مواقع اخبارية تناقلت خبر عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد في المثنى.

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