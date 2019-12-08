دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل الثالث/ 5

2019/12/08 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري العم عمر، شاء أن يلعب دورَه الشيطانيّ إلى النهاية.كان في أعماقه يكره النساء الصغيرات السن، مقتنعاً أن خصلة الخيانة متأصّلة فيهن؛ ينتظرن الفرصة المناسبة، لممارسة الإفك والزنا والفجور.برغم إخلاص امرأته الشابة وطيبتها، كان على استعداد أيضاً لاتهامها بمجرد أن تهب نسمة من الظن باتجاه مسلكها.لقد هزّه ما جرى لسيّده، رمضان آغا، وأن هذا غادر الدنيا مثلوم العرض.التزم أولاً جانبَ أرملته، فلم يدخر وسعاً ل......

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