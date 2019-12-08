بندر نوري - منهجية وموجهات موازنة 2020: الليبرالية الجديدة من بوابة إنتفاضة ديسمبر

2019/12/08 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بندر_نوري التسوية السياسية التي تمت بين المجلس العسكري والحرية والتغيير لاقتسام السلطة كانت وسيلة البرجوازية التابعة لاعادة إنتاج التنظيم القديم لجهاز الدولة وما يعبر عنه من سيطرة البرجوازية التابعة (قوي التبعية القديمة والبرجوازية العولمية) علي التنظيم الإجتماعي للعمل ووسائل الإنتاج وتوزيع الخيرات المادية.السؤال المعقد الذي يفرض نفسه لماذا انتهت إنتفاضة ديسمبر بالتسوية السياسية والتي ضمنت الإستمرار في......

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