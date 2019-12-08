رشيد غويلب - في استعادة لنجاحات 1995 / الرئيس الفرنسي يخسر الجولة الأولى من المعركة ضد الاضراب

2019/12/08 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب عاشت باريس والمدن الفرنسية الخميس الفائت حركة احتجاجات واضرابا عاما، شارك فيها أكثر من مليون مواطن.وجرى تنظيم أكثر من 250 تظاهرة في جميع أنحاء البلاد، بمشاركة جميع الفئات المهنية، بما في ذلك دوائر الشرطة والإطفاء.من جانب آخر حذرت النقابات الكبيرة من عصابات "كاسري الاضراب" المرسلين من الدوائر الأمنية.ويقول متابعون ان أكثر من ثلثي السكان يرفضون مشروع "إصلاح" نظام المعاشات التقاعدية، الذي يعمل الر......

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