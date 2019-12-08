تحالف الفتح يدين العقوبات الامريكية على قيادات الحشد الشعبي ورموز المقاومة الاسلامية

2019/12/08 | 00:11 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- ادان تحالف الفتح ، اليوم السبت، قرار وزارة الخزانة الامريكية بفرض “عقوبات” على مجموعة من قيادات الحشد الشعبي ورموز المقاومة الاسلامية، فيما أكد ان المقاومة تمر بمنعطف خطير وتواجه ضغطا هائلا للتنازل عن الحقوق والاهداف.وذكر التحالف في بيان :”ندين بقوة قرار وزارة الخزانة الامريكية فرض مايسمى (عقوبات) على مجموعة من قيادات الحشد ...

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