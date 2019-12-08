بيل يفلت من عقوبة زيدان

2019/12/08 | 00:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نجح الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد، في الهروب من عقوبة، وفقًا للائحة الانضباطية التي وضعها الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرينجي.

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