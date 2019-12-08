حارس برشلونة ينفرد برقم مثير يتعلق بصناعة الأهداف !

2019/12/08 | 00:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تخطى تير شتيجن حارس فريق نادي برشلونة كل التطلعات حيث أصبح ينفرد برقم مثير على مستوى صناعة الأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

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