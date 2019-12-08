العمليات المشتركة: هذه هي خطة داعش الجديدة وعلى الجميع الحذر

2019/12/08 | 00:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشف المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم السبت، عن خطة داعش الإرهابي الجديدة، فيما حذر الجميع منها.

وذكر الخفاجي،

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