2019/12/08 | 00:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكدت النائب عن كتلة صادقون، ليلى الحبوبي، اليوم السبت، ان "العقوبات بحق الشخصيات الوطنية العراقية تدل على مدى تخبط السياسية الاميركية تجاه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون: السياسة الامريكية بدأت بالتخبط وخير دليل عقوباتها على الشخصيات الوطنية العراقية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادقون: السياسة الامريكية بدأت بالتخبط وخير دليل عقوباتها على الشخصيات الوطنية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).