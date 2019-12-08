2019/12/08 | 00:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / عمر عبد اللطيف

كشفت لجنة التربية في مجلس النواب عن شمول 11 محافظة ببرنامج التغذية المدرسية، في حين اكد برنامج الاغذية العالمي “WFP” استفادة 360 الف تلميذ من هذا البرنامج.

وقال عضو اللجنة عباس الزاملي، في حديث لـ”الصباح”: ان البرنامج يشمل قضاء واحداً في 11 محافظة ، مبيناً ان اختيار تلك الاقضية لكونها الاشد فقراً في تلك المحافظات.

وأضاف الزاملي ان برنامج التغذية المدرسية أحد مشاريع الامم المتحدة وذلك بتوزيع سلة غذائية بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، لافتا إلى أن البرنامج من المؤمل ان يباشر به اعتباراً من مطلع تشرين الثاني الماضي إلا أن بعض العراقيل حالت دون تنفيذه حتى الان.

من جانبها، أوضحت المختصة في برنامج التغذية المدرسية بمنظمة الاغذية العالمية “WFP”، الاء كاظم بحر، ان اختيار هذه المحافظات الـ11 جاء على اساس محدودية المبالغ المخصصة لهذا المشروع التي كانت أموالاً مدورة من الاتفاقيات السابقة التي لم تنفذ لظروف معينة.

واضافت بحر، لـ”الصباح”، ان البرنامج استثنى محافظات بغداد وكربلاء والنجف وبابل كون الفقر فيها بأقل معدلاته، مبينةً ان اختيار المحافظات جاء عن طريق وزارة التربية، في حين تم اختيار الاقضية الاشد فقراً عن طريق دوائر الاحصاء في

المحافظات.

وبينت بحر ان الوجبة الغذائية تتكون من “صمونة واحدة، قطعة جبن واحدة، وقطعة فاكهة موز او تفاح او تمر، وبطل ماء سعة 200 ملم، وتوزيع عصير ليوم واحد يكون قليل السكر ويخضع لمواصفات الرقابة الصحية في وزارة الصحة”، مشيرة إلى أن المنظمة اشترطت ان شراء تلك المواد من السوق المحلية للمحافظة نفسها ويفضل من القضاء نفسه لتشجيع الانتاج

الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية: 11 محافظة مشمولة ببرنامج التغذية المدرسية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية: 11 محافظة مشمولة ببرنامج التغذية المدرسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).