وزير العمل لـ { الصباح }: الأسبوع المقبل صرف رواتب المعين المتفرغ

2019/12/08 | 00:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الـ 15 من الشهر الحالي موعدا لصرف الرواتب المتراكمة للمعين المتفرغ للاعوام الثلاثة الماضية، في الوقت الذي بحثت فيه الوزارة مع السفارة الايطالية، سبل تنفيذ مشروع (الصمود والعودة) في قضاء الحمدانية ضمن محافظة نينوى.

وقال وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان في حديث خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان وزارته حددت الـ 15 من شهر كانون الاول الحالي موعدا لصرف الرواتب المتراكمة للمستفيدين من ذوي الاعاقة والخاصة بالاعوام الثلاثة الماضية 2016 و2017 و2018 في بغداد ومحافظات البلاد ومن خلال بطاقة (الماستر كارد) .

وافصح عن ان وزارته تعمل للنهوض بأفراد هذه الشريحة وتوفير افضل الخدمات لهم من اجل تحسين واقعهم الاجتماعي والمعيشي، الامر الذي سيجعل منهم عناصر فاعلين في المجتمع، داعيا المستفيدين الى مراجعة منافذ الصرف من اجل تسلم مستحقاتهم ابتداء من منتصف الشهر الحالي.

واشار عبد الزمان الى التنسيق المتواصل مع الجهات ذات العلاقة من اجل استحصال المبالغ الخاصة بصرف المستحقات الخاصة بالمستفيدين، لاسيما بعد تكثيف الجهود الخاصة بخدمة المعاقين وذوي الاحتياجات من اجل تلبية احتياجاتهم.

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