بيل ينجو من قائمة عقوبات الفرنسي زيدان

2019/12/08 | 00:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

نجح الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد، الهروب من عقوبة، وفقًا للائحة الانضباطية التي وضعها الفرنسي، زين الدين زيدان، مدرب الميرينجي.

وذكرت صحيفة

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