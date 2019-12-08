واشنطن توجه صفعة موجعة لـ

2019/12/08 | 00:50 - المصدر: العهد نيوز

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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الامريكية، اليوم الاحد، ان "الخارجية الأميركية وجهت صفعةً قوية لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بعد تقديم طلب

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