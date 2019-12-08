ابو دعاء العيساوي: يد الغدر امتدت لمنزل ابينا الصدر وانا مشروع تضحية وفداء

2019/12/08 | 00:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد المعاون الجهادي السابق لزعيم التيار الصدري، ابو دعاء كاظم العيساوي، اليوم الاحد، ان يد الغدر امتدت لمنزل ابينا السيد محمد الصدر، موضحا انه مشروع تضحية وفداء.

وقال العيساوي في بيان تلقته "الغد برس"، انه "في الوقت الذي تمتلئ فيه القلوب ألمًا على الدماء التي سالت من شباب العراق لانهم طالبوا بحقوقهم المشروعة، ولان ابناء السيد محمد الصدر وقفوا يتلقون الرصاص بصدورهم دفاعًا عن اخوتهم ، امتدت يد الإثم والغدر على منزل ابينا وشهيدنا محمد الصدر الذي حررنا وانتشلنا من الظلمات الى النور".

واضاف "فهنا أعلن لسيدي وحبيبي ومرجعي محمد الصدر انني مشروع تضحية وفداء بكل ماتعنيه الكلمة عن ارثك واسمك ومنزلك وذكرك النافع للمجتمع والدين والمذهب".





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