محافظ النجف: الطائرة التي استهدفت منزل الصدر تم تصنيعها محلياً

2019/12/08 | 00:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ النجف

أكد محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، أن الطائرة التي استهدفت منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ...





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