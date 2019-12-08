العراق: استمرار المظاهرات رغم ليلة دامية في بغداد سقط فيها عشرات القتلى

2019/12/08 | 01:07 - المصدر: فرانس 24

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استمرت المظاهرات في عدة مناطق في العراق السبت شارك فيها الآلاف، غداة هجوم دام نفذه مسلحومن مجهولون استهدف المتظاهرين في بغداد وأوقع عشرات القتلى. يمثل هذا الهجوم الذي سمي "بمذبحة السنك" نقطة تحول في مسار حركة الاحتجاج العفوية التي أسفرت حتى الآن عن سقوط 445 قتيلاً وأكثر من عشرين ألف جريح.

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