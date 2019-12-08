ناسا: هرم طائر يمر بجوار الارض خلال الساعات المقبلة

2019/12/08 | 01:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - منوع

ذكرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، أن "كويكبا هرمي الشكل، يصل طوله إلى نحو 430 قدما، سيعبر في مسار يتوازي مع كوكب الأرض،

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