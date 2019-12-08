رابطة علماء اليمن: علماء البلاط السعودي كهنة المعبد

2019/12/08 | 01:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اليمن

وصف الأمين العام لرابطة علماء اليمن، العلامة عبدالسلام الوجيه، علماء البلاط السعودي بانهم كهنة المعبد.

وقال العلامة الوجيه، في تصريح لقناة "المسيرة"، واطلعت

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