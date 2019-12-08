قيادة الدفاع الجوي تنفي تصريحها بمعلومات عن حادثة الحنانة

2019/12/08 | 01:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

نفت قيادة الدفاع الجوي، امس السبت، الاخبار التي تم تداولها في المواقع الاخبارية المتعلقة بتصريحها بمعلومات خاصة بالطائرة المسيرة التي استهدفت الحنانة.

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